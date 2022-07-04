В Туркменистане вырос объем выданных предпринимателям кредитов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на июнь 2022 года объем кредитов, выданных кредитными учреждениями Туркменистана предприятиям, организациям и гражданам, увеличился на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (72,64 миллиарда туркменских манатов или 20,75 миллиарда долларов США) до 82,45 миллиарда туркменских манатов (23,55 миллиарда долларов США), сообщает Trend в среду со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан".

Общая сумма кредитов, выданных гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, на первое июня 2022 года составила 16,86 миллиарда туркменских манатов (4,81 миллиарда долларов США), что на 23,8 процента больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (13,62 миллиарда туркменских манатов, или 3,89 миллиарда долларов США).

Отметим, что в начале декабря минувшего года в ходе заседания Кабмина Туркменистана была принята Программа на 2022 год по устойчивому развитию национальной экономики.

Финансовый сектор Туркменистана постоянно расширяется. В частности, внедряются мобильные приложения для оплаты различных услуг и товаров, увеличивается число транзакций, предлагаются способы оплаты через банковские платежные терминалы.