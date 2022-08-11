Президент Туркменистана посетил воинскую часть «Garşy» в Балканском велаяте (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Сердар Бердымухамедов, находящийся в трудовом отпуске в Балканском велаяте, посетил расположенную в западном регионе воинскую часть «Garşy» Военно-морских сил и ознакомился с военным судном класса корвет «Deňiz han», передает Trend со ссылкой на TDH.

"Гарантирование безопасности нашей Отчизны, обеспечение надёжности и неприкосновенности морских рубежей в соответствии с Военной доктриной независимого нейтрального Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер, является ключевым вектором государственной политики. В данном контексте впервые в истории Отечества в годы суверенитета был создан гарнизон Военно-морских сил Вооружённых Сил страны.

В современную эпоху наряду с другими войсками Национальной армии неуклонно укрепляется материально-техническая база ВМС за счёт оснащения новейшей техникой и оборудованием, кораблями различных классов и типов. В целях подготовки высокопрофессиональных специалистов, востребованных для службы на военных кораблях Министерства обороны и Государственной пограничной службы, были созданы Военно-морской институт Минобороны и на его базе – специализированная школа, которые служат кузницей кадров для ВМС. В ходе проводимых показательных тактических учений военные моряки, слаженно действуя с представителями всех видов войск Вооружённых Сил страны, демонстрируют высокую боевую выучку, мастерское владение новейшей техникой.

В году, проходящем под девизом «Эпоха народа с Аркадагом» эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, офицеры и матросы несут воинскую службу в рядах ВМС, успешно выполняя задачи, определённые в Военной доктрине, основанной на принципах правового статуса нейтралитета. Ставя превыше всего свой долг по защите Отечества, они служат стальным щитом, нерушимым оплотом нашей Отчизны и народа на морских рубежах, обеспечивают мир и безопасность на границе в акватории Каспийского моря, достойно продолжая славные традиции мужественных предков...

Ранним утром Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны на вертолёте прибыл к месту события.

Здесь Президента Сердара Бердымухамедова тепло приветствовали руководители военных и правоохранительных органов.

Министр обороны, секретарь Государственного совета безопасности Б.Гундогдыев рапортовал главе Туркменистана о готовности к ознакомлению с военным судном класса корвет «Deňiz han» ВМС.

Приняв рапорт, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны проследовал на автомобиле к причалу.

Следует отметить, что год назад воинская часть «Garşy» была открыта и введена в строй при личном участии Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.

В воинской части предусмотрен причал для военных судов, где был пришвартован построенный при участии отечественных специалистов на судоремонтном предприятии ВМС Министерства обороны Туркменистана корабль класса корвет «Deňiz han».

Капитан корабля, рапортовав Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны о готовности к ознакомлению с боевым судном, обратился с просьбой разрешить поднять Государственный флаг Туркменистана и флаг Военно-морских сил Вооружённых Сил Туркменистана. Прозвучал Государственный гимн Туркменистана, под звуки которого были подняты зелёный стяг Отчизны и флаг ВМС.

Следует отметить, что это боевое судно открыло смотр военно-морского флота на торжественном параде, прошедшем 27 октяб­ря 2021 года в честь 30-летия священной независимости родного Отечества. На таких современных военных кораблях моряки несут безукоризненную службу и зорко стоят на страже морских рубежей Туркменистана.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов детально ознакомился с боевыми возможностями, техническими характеристиками и особенностями конструкции современного судна, его функциями и отделениями. «Deňiz han» предназначен для ликвидации подводных и надводных боевых кораблей, одиночных сухопутных и воздушных объектов, а также целей в составе корабельной ударной группы противника. Вместе с тем он служит для выполнения таких задач, как уничтожение флота и десантных отрядов неприятеля, защита собственных сил, ведение комплексной разведки, мониторинг за надводным, подвод­ным и воздушным пространством, охрана государственной границы на море, обеспечение безопасности судоходства и осуществление спасательных работ.

Следует отметить, что военнослужащие судна прошли специальные курсы и повышали свою квалификацию в ряде стран мира, в частности в Италии, Германии, Турции и др.

На корабле также имеется всё необходимое для эффективной службы и отдыха офицеров и моряков.

Во время знакомства главы государства с особенностями боевого судна капитан корабля выразил Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны глубокую признательность за создаваемые условия для успешного выполнения ответственных задач и от имени всего личного состава ВМС заверил главу государства Сердара Бердымухамедова, что будут и впредь добросовестно исполнять свой долг в рамках Военной доктрины Отчизны, обеспечивая безопасность и незыблемость морских рубежей Туркменистана, и приложат все усилия для того, чтобы Каспий всегда оставался морем дружбы и согласия.

Затем Президент страны проследовал к административному зданию воинской части, где поинтересовался возможностями автоматизированного рабочего места оперативных дежурных. Один из несущих службу здесь офицеров ознакомил Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Туркменистана с деятельностью командного пункта, выполняемыми военнослужащими задачами.

Как отмечалось, наряду с внедрением прогрессивных технологий, задействованием новейшего оборудования и программного обеспечения, эффективным использованием информационных ресурсов, цифровая трансформация в военной сфере также подразумевает фундаментальные изменения в управленческих подходах. В данном контексте в соответствии с Концепцией развития цифровизации, рассчитанной на 2019–2025 годы, предпринимаются практические шаги для своевременного претворения в жизнь обозначенных в этом программном документе мероприятий.

Установленные здесь передовые технологии и цифровая система, электронная карта, а также разработанное офицерами ВМС страны специальное программное обес­печение информационно-управляющей системы позволяют осуществлять постоянный мониторинг за пассажирскими и военными судами в акватории Каспия. Для наблюдения за прибрежной частью моря используются радиолокационное оборудование, а также технические комплексы, имеющиеся на борту боевых кораблей ВМС.

С помощью цифровой и спутниковой систем навигации определяются местонахождение судов, их обеспеченность топливом и водой, что даёт возможность с командного пункта поддерживать постоянную связь с военными кораблями. Собранные сведения аккумулируются и обрабатываются в отделе управления. Имеющееся здесь оборудование облегчает выполнение основных функциональных обязанностей и позволяет оперативно отправлять информацию по месту назначения.

Военнослужащий подразделения, выразив главе Туркменистана искреннюю признательность за постоянную заботу об улучшении условий службы и быта офицеров и солдат, от имени всего личного состава ВМС заверил Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны в том, что защитники Отечества будут и впредь с честью исполнять свой священный воинский долг и решать все поставленные перед ними задачи, вытекающие из оборонительной Военной доктрины.

Во время знакомства с работой пункта управления капитан судна «Deňiz han» вышел на прямую связь и обратился к Президенту Сердару Бердымухамедову с просьбой начать торжественный военно-морской парад.

Глава Туркменистана отдал команду о начале смотра, в котором были представлены различные типы кораблей, боевые катера и лодки Военно-морских сил, Государственной пограничной службы, министерств внут­ренних дел и национальной безопасности, которые зорко стоят на страже безопасности и целостности морских границ Отчизны, общая протяжённость которых составляет 600 километров.

Открыл парад пограничный сторожевой катер «Arkadag», отлично зарекомендовавший себя в деле охраны морских рубежей нашей Родины.

За ним проплыли основные ударные силы ВМС – ракетные катера «Edermen» и «Gaýratly», оснащённые самым современным вооружением и предназначенные для уничтожения вражеских надводных и низколетящих воздушных целей, вывода из строя десантной группы противника и обеспечения надёжной защиты нашего государства с моря.

Вслед за ними проследовало 60-метровое буксирно-снабженческое судно Военно-морских сил «Eserdeň», которое используется для поставок топлива, питьевой воды, продуктов питания и других средств, оборудования, а также при спасательных операциях и оказании помощи личному составу команды кораблей, потерпевших бедствие.

Продолжают парад на воде сторожевые суда различного класса. В их числе – «Algyr» и «Hanjar», пограничные сторожевые катера «Asuda», «Mergen», «Hüşgär» и «Synmaz» проекта «Galkan», а также «Naýza», «Kämil», «Galjaň» и «Gaplaň» проекта «Sakçy», находящиеся в распоряжении Государственной пограничной службы. Эти корабли служат для ведения боя с подводными, надводными и воздушными целями неприятеля, а также осуществления поисково-спасательных операций. Кроме того, надёжно охраняя морские рубежи Отчизны, они используются для разведки и наблюдения за судами.

В ходе парада Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны был представлен также гидрографический корабль «Umman», который предназначен для обес­печения безопасности движения кораблей в туркменской части Каспийского моря и осуществления гидрографических и океанографических работ. В числе его основных функций также – батиметрические измерения в море, исследование рельефа морского дна, подводная видео- и фотофиксация, изучение состава воды.

Далее проследовали буксирные суда Военно-морских сил «Gujurly» и «Zarply» Государственной пограничной службы, используемые для спасательных операций на море, тушения пожаров, транспортировки несамоходных судов и поддержки их манёвров.

Продолжают парад грузовой корабль «Kuwwatly» Государственной пограничной службы и десантный катер Военно-морских сил «Berkarar», предназначенные для высадки подразделений специального назначения, десанта и боевой техники, а также для их перевозки.

Участником нынешнего смотра стало гид­рографическое судно «Asuda», которое используется с целью изучения рельефа морских глубин, измерения глубины морского дна и сбора подводных данных. Следует отметить, что с открытием в 2015 году по инициативе Героя-Аркадага судостроительного и судоремонтного предприятия Министерства обороны Туркменистана этот корабль приступил к исследованию морского дна.

За ним проходят три пограничных сторожевых катера проекта «TG-12 Bars» Государственной пограничной службы. Эти суда применяются для патрульных и поисково-разведывательных целей во внутренних водах.

В прямом эфире на мониторе четыре патрульных катера типа «Master-651» Министерства внутренних дел, быстроходные моторные лодки типа «Zodiaс» Министерства национальной безопасности, а также принадлежащие Государственной пограничной службе боевые лодки типа «Dahl 20» с подвесным мотором.

Как у любой страны, имеющей выход к морю, у Туркменистана имеются военные корабли для охраны рубежей на воде и обеспечения мира и спокойствия. Следует отметить, что эти корабли принимали участие в торжественном военном параде, прошедшем осенью 2021 года в честь знаменательного юбилея нашей Отчизны – 30-летия священной независимости.

С удовлетворением констатировав высокий уровень смотра национального флота на Каспийском море, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что государство и впредь будет уделять особое внимание укреплению материально-технической базы ВМС, повышению профессионализма военных моряков, обеспечению надёжнос­ти и неприкосновенности морских рубежей. Священным долгом военнослужащих этого рода войск является решение задач, обозначенных в оборонительной Военной доктрине, сказал глава Туркменистана. Выразив твёрдую уверенность в том, что офицеры и моряки Военно-морских сил с честью будут выполнять возложенную на них ответственную и благородную миссию, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны адресовал руководителям силовых ведомств ряд конкретных поручений.

Как известно, по инициативе Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, подчёркивающего, что Каспийское море должно быть морем согласия, дружбы, добрых отношений и эффективного сотрудничества, была заложена комплексная основа для формирования мощных ВМС в западном регионе Отчизны.

Масштабная работа, проводимая по дальнейшему развитию Военно-морских сил в году, проходящем под девизом «Эпоха народа с Аркадагом», находит своё достойное продолжение под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны Сердара Бердымухамедова. В настоящее время неуклонно модернизируется материально-техническая база ВМС как за счёт закупки самой современной техники, оборудования и кораблей, так и строительства собственных судов, повышается боевая и теоретическая подготовка военных моряков. Реализуются меры по систематическому улучшению условий для их службы, жизни и быта.

Нынешнее мероприятие стало очередным тому подтверждением. А смотр судов Военно-морских сил Вооружённых Сил страны наглядно продемонстрировал, что морские рубежи независимого нейтрального Туркменистана в надёжных руках.

Следует отметить, что объекты этой воинской части Военно-морских сил построены в соответствии с современными требованиями в данной сфере. На её территории расположены административное здание и сопутствующие инфраструктурные сооружения. В главном корпусе разместились отдел управления, а также рабочие помещения для несущих дежурство военных моряков. Созданные здесь для службы кадровых военных и моряков условия позволяют успешно выполнять поставленные перед ними задачи.

На территории части предусмотрен и учебный корпус, где установлены новейшие технические средства. Посредством цифровых систем осуществляется обучение управлению военными кораблями, применению профильного оборудования, ведению наблюдения за морской акваторией. В учебном процессе применяются передовые методы преподавания, что позволяет курсантам получать соответствующее образование, а молодым офицерам – повышать свою квалификацию.

Как подчёркивает Президент Сердар Бердымухамедов, создание оптимальных условий для службы и быта защитников Отечества является одним из приоритетов государственной политики Туркменистана и реализуемой военной реформы. В данном контексте следует отметить, что современным требованиям полностью отвечают казармы и столовая для военнослужащих.

Здесь же расположены открытые и крытые спортплощадки, где личный состав воинской части может заниматься различными видами спорта, с пользой проводя своё свободное время.

В медицинской части, укомплектованной отвечающим международным стандартам новейшим оборудованием, имеется всё необходимое для оказания медицинской помощи военнослужащим и членам их семей.

Кроме того, здесь размещены два современных трёхэтажных 60-квартирных жилых дома с удобной планировкой, а также двухэтажное общежитие для молодых офицеров. В них предусмотрены комфортные условия для проживания и отдыха.

Как известно, в последние годы на государственном уровне уделяется огромное внимание тому, чтобы туркменистанцы всех возрастов, особенно молодёжь, могли заниматься художественным и музыкальным творчеством. Поэтому в местном Доме культуры созданы широкие возможности для реализации военнослужащими своих талантов.

В структуру воинской части также входит оснащённая цифровой системой современная библиотека с читальным залом. Богатый книжный фонд позволяет защитникам Отечества расширять свои знания и проводить свободное время за чтением различной литературы, в том числе художественных произведений.

В числе объектов – общеобразовательная школа, кабинеты которой оборудованы передовой техникой. Учебный процесс здесь организован по современной методике, что даёт возможность приобщать ребят к знаниям и науке.

В двухэтажном здании детского сада созданы необходимые условия для интересного и полезного времяпрепровождения малышей, обучения их азам грамоты. Здесь имеется несколько помещений, где по желанию ребят проводятся занятия по различным направлениям. Особое внимание уделяется развитию трудовых навыков у детей, что имеет большое значение в контексте воспитания трудолюбивого и хорошо образованного юного поколения. В распоряжении малышей – прекрасно оборудованные детские игровые площадки.

Помимо профильных объектов, здесь действует универмаг, предлагающий покупателям широкий ассортимент товаров повседневного спроса, что обеспечивает дополнительные удобства. Также здесь расположено помещение для проведения торжественных мероприятий, оборудованное надлежащим образом.

Пожелав всем успехов в несении священной воинской службы и достойном выполнении ответственной задачи по обес­печению мира и безопасности на границе в акватории Каспийского моря, Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с места события", - говорится в статье, размещенном TDH.