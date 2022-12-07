Высокие цены на газ способствуют экономическому росту Туркменистана - ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что высокие цены на газ способствуют экономическому росту Туркменистана, передает Trend со ссылкой на отчет банка.

Согласно отчету банка, благодаря более высоким ценам на газ экспорт страны с января по сентябрь 2022 увеличился на 50 процентов, что привело к росту реального валового внутреннего продукта (ВВП), который вырос на 6,2 процента.

В ЕБРР считают, что внешние позиции Туркменистана значительно укрепились. Повышенные цены на газ, вероятно, еще больше увеличат государственные доходы, способствуя увеличению возможностей страны в кредитовании.

Туркменистан развивает торговые и транспортные отношения со своими соседями. Страна согласилась развивать двустороннюю торговлю, упростить визовый режим и обеспечить лучшее транспортное сообщение со своими соседями. Недавно подписанное соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет дополнительные возможности для Туркменистана в качестве транзитного узла в Европу через Турцию и в Индию через Иран, говорится в отчете банка.