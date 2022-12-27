БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года в Туркменистане перевыполнен план по производству продовольственной продукции.

Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Аннагельди Язмырадов на расширенном заседании правительства, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана

По его словам, в отчетный период выполнение плана по выращиванию овощей составило 115,3 процента, бахчевых культур – 109,3 процента, а фруктово-ягодной продукции – 109 процентов.

Кроме того, вице-премьер отметил, что план по производству хлеба и хлебной продукции был перевыполнен на 5,2 процента.

Он подчеркнул, что в настоящее время осуществляется уход за пшеницей, проводятся агротехнические мероприятия, в числе которых – подкормка минеральными удобрениями и вегетационный полив, а также добавил что наряду с этим ведётся вспашка земель под хлопчатник будущего года.

Отметим, что сельское хозяйство в Туркменистане - одна из важнейших отраслей экономики.