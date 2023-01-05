В Лебапском регионе Туркменистана увеличилось производство хлопчатобумажной пряжи

БАКУ /Trend/ - Обнародована стоимость хлопчатобумажной пряжи, произведенной фабриками Лебапского региона на востоке Туркменистана по итогам января - ноября 2022 года, передает Trend в пятницу со ссылкой на Jeyhun News.

Сообщается, что в указанный период стоимость произведенной пряжи в регионе составила 303,9 миллиона туркменских манатов (86,7 миллиона долларов США). Темп роста производства по сравнению с январем – ноябрем прошлого года составил около 21,1 процента.

За 11 месяцев нынешнего года, в хлопкоочистительных предприятиях Лебапского региона было произведено 85,4 тысячи тонн ваты, что намного больше, чем за такой же период прошлого года.

Отметим, что в связи с нарастающей динамикой строительства производственных и социальных объектов в Туркменистане одной из важнейших отраслей экономики становится промышленность, которой придается важное значение в реализации программ импортозамещения и наращиваниz экспортного потенциала страны.