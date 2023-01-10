ООН содействует Туркменистану в развитии его потенциала по работе с беженцами

БАКУ /Trend/ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) оказывает помощь Туркменистану в развитии его потенциала по приему беженцев.

Об этом в пятницу сказал Trend представитель УВКБ ООН по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер.

"С 1995 года УВКБ ООН оказывает помощь Туркменистану в развитии его потенциала по приему беженцев, определению статуса, оказанию помощи, защите и их интеграции. Так, Туркменистан принял, защитил и интегрировал тысячи беженцев, в основном из Афганистана", - сказал представитель УВКБ.

Он отметил, что организация тесно сотрудничает с правительством Туркменистана в целях поддержки искоренения безгражданства, а также добавил что для этого в январе 2019 года в Туркменистане одобрили Национальный план действий по ликвидации безгражданства.

"УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев, уполномочено Генеральной Ассамблеей ООН поддерживать и контролировать защиту государств, гуманитарную помощь и местную интеграцию беженцев. Организации также поручено оказывать как Туркменистану, так и другим странам поддержку в выявлении, предотвращении и сокращении безгражданства, а также в защите лиц не имеющих гражданства", - добавил представитель организации.