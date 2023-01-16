ЕБРР оказывает поддержку развитию экспортного потенциала Туркменистана - глава представительства

БАКУ /Trend/ - ЕБРР оказывает поддержку развитию экспортного потенциала Туркменистана.

Об этом сказал Trend глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане Фатих Туркменоглу.

"20 октября 2022 года в рамках программы ЕБРР "Консультации для малого бизнеса" была организована онлайн-встреча туркменских производителей продукции с потенциальными партнерами из соседних стран Центральной Азии. Онлайн-встреча была частью серии мероприятий, организованных программой по продвижению экспорта для малых и средних предприятий (МСП)", - сказал он.

Туркменоглу отметил, что программа ЕБРР "Консультации для малого бизнеса" в Туркменистане финансируется ЕС с декабря 2014 года, а целью является укрепление экспортного потенциала местных МСП посредством серии мероприятий по продвижению экспорта, направленных на улучшение знаний о концепциях, связанных с экспортом, и облегчение поиска партнеров в регионе Центральной Азии и Монголии.

"Серия мероприятий была основана на результатах обзора рынков Центральной Азии и Монголии для туркменских экспортеров, проведенного в 2020 и 2021 годах. В рамках мероприятий по продвижению экспорта команда выбрала компании, желающие экспортировать в страны Центральной Азии, и обучила их с помощью 6 интерактивных семинаров по различным темам, связанным с экспортом и подготовкой рекламных материалов", - подчеркнул глава представительства.

Он добавил, что позже консультант, нанятый ЕБРР, разработал профили выбранных туркменских МСП и помог им в подготовке презентаций для онлайн-встречи.

"Онлайн-деловая встреча позволила 9 предприятиям из Туркменистана представить свою продукцию 30 потенциальным партнерам из Центральноазиатского региона и ответить на их вопросы. В настоящее время ЕБРР обрабатывает запросы, полученные в результате онлайн-встречи. Результаты серии мероприятий будут оценены в течение следующих 6 месяцев", - отметил глава представительства.

Туркменоглу сказал, что ключевым направлением деятельности ЕБРР в стране является развитие частного сектора Туркменистана. Он добавил, что банк готов рассмотреть возможность расширения своей деятельности в сферах инфраструктуры и финансовых институтов.

"Глобальный кризис сказывается на туркменских экспортерах, которые только недавно начали приумножать свой опыт в этой области. Им приходится регулярно пересматривать логистику, искать новые экспортные рынки и приспосабливаться к меняющимся условиям. В этом отношении очень важно инвестировать в дальнейшее развитие экспортоориентированных предприятий в Туркменистане посредством финансовой и консультативной поддержки", - подчеркнул он.

ЕБРР продолжит оказывать поддержку малым и средним предпринимателям, которые уже экспортируют или заинтересованы начать экспортную деятельность, чтобы внести вклад в экономику страны. Активизация экспортных операций приводит к диверсификации экономической деятельности и увеличению притока твердой валюты в страну. В конечном счете туркменская экономика становится более устойчивой в макроэкономическом плане, заключил глава представительства.