FlyDubai возобновляет регулярные рейсы в Ашхабад

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания FlyDubai с 24 января возобновляет регулярные авиарейсы по маршруту Дубай-Ашхабад-Дубай, передает Trend во вторник со ссылкой на туркменские СМИ.

Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы из Дубая в Ашхабад по понедельникам и четвергам, а из Ашхабада в Дубай рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Из Дубая самолеты будут вылетать в 23:55 (GMT+4), время прибытия в аэропорт Ашхабада на следующий день - в 03:25 (GMT+5). Вылет обратного рейса - в 04:35 (GMT+5), прибытие в Дубай в 06:30 (GMT+4).

Отметим, что регулярное авиасообщение между Дубаем и Ашхабадом было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.