В Туркменистане пройдет первое заседание парламента нового созыва

Первое заседание Меджлиса (парламента) Туркменистана VII созыва пройдет в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС. На нем, согласно закону "О Меджлисе", должны быть признаны полномочия депутатов нового созыва.

Также на первой сессии депутаты выберут председателя парламента, сформируют комитеты. При этом могут быть образованы новые комитеты, упразднены и реорганизованы ранее созданные. Действующий председатель Меджлиса Гульшат Маммедова, возглавлявшая его с 2018 года, на прошедших выборах не выставляла свою кандидатуру. Она сохраняет полномочия до избрания нового председателя.

Меджлис является законодательным органом Туркменистана, принимает конституцию и законы, вносит в них изменения и дополнения, рассматривает основные направления внутренней и внешней политики государства, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, назначает выборы президента Туркменистана и депутатов парламента.

В компетенцию этого органа также входит рассмотрение по предложению президента вопросов о назначении на должность и освобождении от нее председателя Верховного суда Туркменистана, генерального прокурора, глав МВД и Минюста, парламент также учреждает государственные награды, награждает ими главу государства, присваивает ему воинские и иные государственные звания, решает вопросы изменения государственной границы, административно-территориального деления Туркменистана и другие вопросы.

В Туркменистане 26 марта прошли выборы депутатов Меджлиса. Эти выборы фактически являются возвращением к однопалатному парламенту, которое в январе инициировал председатель Народного совета, лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов. Также в этот день граждане республики выбирали членов народных советов областей, районов, городов и органов местного самоуправления. Явка составила 91,12%. Из 258 кандидатов избраны 125 депутатов.