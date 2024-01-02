Ашхабад и Кабул подписали договор на поставки туркменской электроэнергии в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Главный исполнительный директор Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) мулла Мухаммад Ханиф Хамза и его делегация в ходе двухдневного визита в Туркменистан встретились с министром энергетики Аннагелди Сапаровым и руководством «Туркменэнерго», передает Trend.

В ходе визита был подписан договор по энергоснабжению на 2024 год.

Согласно этому соглашению, до 1,8 миллиарда киловатт-часов энергии будет поставляться в четыре направления: Андхо, Акин, Бадгис и Тургондай-Герат. Кроме того, было подтверждено завершение строительства линии электропередачи 500 кВ от Шебергана до Аргандая. Эта линия, недавно открытая, позволит увеличить объем закупаемой электроэнергии в Туркменистане.