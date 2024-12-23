АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан выступил с инициативой создания формата “Центральная Азия+АСЕАН”.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе очередного заседания Кабинета Министров под председательством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В целях расширения сотрудничества и учитывая председательство Малайзии в 2025 году в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АCEAH), предлагается приступить к реализации инициативы Туркменистана о создании формата “Центральная Азия+АСЕАН”.

Отметим, что 18-19 декабря Президент Туркменистана посетил с официальным визитом Малайзию. Одним из основных векторов внешней политики Туркменистана выступает развитие связей с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом особое место отводится сотрудничеству с Малайзией.