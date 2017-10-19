Корейские специалисты консультируют оптимизацию аэропорта «Ташкент»

ТАШКЕНТ /Trend/ - Специалисты Корпорации международного аэропорта «Инчхон» (Республика Корея) приглашены в Ташкент для консультаций по оптимизации эксплуатации действующего терминала «Ташкент-2» столичного аэропорта.

Цель - повышение уровня комфортности и предоставляемого сервиса в данном терминале международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова, а также увеличение его пропускной способности путем пересмотра планировочных решений.

Также переговоры представителей Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» и аэропорта «Инчхон» касались проектирования пассажирского терминала «Ташкент-4». Корейскими консультантами было представлено свое видение методологии расчета размеров проектируемого терминала «Ташкент-4» и капитальных вложений по проекту.

Добавим, что пропускная способность терминала «Ташкент-2» - свыше 1 тыс. пассажиров в час. Ежегодно его услугами пользуется более 2,5 млн. пассажиров.

По данным НАК, международный аэропорт «Ташкент» имени И.Каримова связан воздушными маршрутами практически со всеми крупными городами мира. Аэродром включает в себя две взлетно-посадочные полосы и имеет вторую категорию ИКАО, что позволяет принимать все типы воздушных судов.

(Автор: Диана Алиева)