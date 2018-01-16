Узбекистан смягчил требования для столичной прописки иностранцев

16 января 2018 12:27 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан смягчил требования для прописки в Ташкенте и Ташкентской области иностранцев и лиц без гражданства, сообщили Trend во вторник в министерстве юстиции республики.

В частности, приказом минюста были внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке нотариальных действий нотариусами, согласно которым для получения прописки в столичном регионе иностранные граждане и лица без гражданства должны приобрести жилую недвижимость в новостройке не менее чем за 600 миллионов сумов. Ранее эта цифра составляла 150 тысяч долларов, или 1,222 миллиарда сумов по официальному курсу на день публикации материала.

Под новостройкой подразумевается здания, сооружения и жилые помещения, с момента сдачи в эксплуатацию которых прошло не более трех лет.

Право собственности на недвижимость в новостройке возникает на основании решения главы районной или городской администрации об утверждения соответствующего акта комиссии о приемке в эксплуатацию указанных объектов.

Иностранные граждане и лица без гражданства, купившие жилплощадь только на обозначенных условиях, могут претендовать на получение постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области, отметили в минюсте.

Официальный курс на 16 января составляет 8146,38 UZS/USD

(Автор: Мамед Дашдамиров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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