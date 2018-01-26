Главы МИД Узбекистана и Британии планируют провести переговоры

26 января 2018 17:45 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел Узбекистана и Британии Абдулазиз Камилов и Борис Джонсон планируют провести переговоры, сообщают в пятницу узбекские СМИ.

Сегодня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Аллана.

«В ходе состоявшейся беседы рассмотрены отдельные вопросы узбекско-британской повестки дня, практические аспекты реализации ранее достигнутых договоренностей, а также предстоящих контактов на уровне руководителей внешнеполитических ведомств», – сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Повестка предстоящих переговоров и их дата не уточняются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Оксфордский университет впервые поступило больше женщин, чем мужчин
Европа 19:40
В ближайшие годы потребность горно-металлургического комбината Узбекистана в электроэнергии значительно вырастет
Энергетика 19:08
Узбекистан планирует запустить собственный искусственный спутник
ИКТ 16:50
Позитивные преобразования повышают интерес к Узбекистану на международной арене - посольство (ФОТО)
Узбекистан 15:29
В Узбекистане утвержден техрегламент безопасности мясной продукции
Бизнес 13:53
Предприятия АО «Узстройматериалы» увеличили в минувшем году темпы производства
Бизнес 12:26
Трамп пообещал защитить Великобританию при необходимости
США 11:38
В Узбекистане открылся завод по переработке отходов
Бизнес 11:22
ВБ поможет Узбекистану модернизировать сектор централизованного теплоснабжения
Центральная Азия 11:00
В Узбекистане начато строительство оценочной скважины на крупнейшем газовом месторождении
Узбекистан 25 января 20:52
Парламент Узбекистана принял закон «О госзакупках»
Бизнес 25 января 19:21
Кыргызстан останавливает экспорт электроэнергии в Узбекистан
Энергетика 25 января 17:42
Узбекско-французский автопроизводитель определился с модельным рядом
Бизнес 25 января 16:44
В Узбекистане примут правила инновационной деятельности
Бизнес 25 января 15:51
Движение паромов между Францией и Великобританией прервано из-за забастовки
Европа 25 января 13:22
Узбекистан намерен привлечь Deloitte к разработке ИКТ-стратегии
Бизнес 25 января 13:11
В Узбекистане утверждены правила клиринговых операций на товарно-сырьевой бирже
Бизнес 25 января 12:29
Президент Узбекистана утвердил соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере атомной энергии
Экономика 25 января 09:32