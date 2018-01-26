Главы МИД Узбекистана и Британии планируют провести переговоры

Министры иностранных дел Узбекистана и Британии Абдулазиз Камилов и Борис Джонсон планируют провести переговоры, сообщают в пятницу узбекские СМИ.

Сегодня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Аллана.

«В ходе состоявшейся беседы рассмотрены отдельные вопросы узбекско-британской повестки дня, практические аспекты реализации ранее достигнутых договоренностей, а также предстоящих контактов на уровне руководителей внешнеполитических ведомств», – сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Повестка предстоящих переговоров и их дата не уточняются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.