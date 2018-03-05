Аналитические центры Узбекистана и США начнут совместную работу

5 марта 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) и Институт Центральной Азии и Кавказа (CACI) при Совете внешней политики США подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом в понедельник сообщают узбекские СМИ.

Как отмечается, документ, предусматривающий установление научного сотрудничества сторон в представляющих взаимный интерес областях, был подписан в ходе встречи директора ИСМИ В. Норова с директором CACI С. Корнеллом в Вашингтоне.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления связей между двумя организациями.

С. Корнелл подчеркнул, что проводимый президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым внешнеполитический курс открывает перед Вашингтоном и Ташкентом новые перспективы для наращивания взаимовыгодного и многопланового сотрудничества.

Стороны договорились проводить совместные исследования по приоритетным направлениям, организовывать международные научно-практические конференции и круглые столы по актуальным вопросам международного развития и региональной безопасности.

CACI считается ведущим мозговым центром Вашингтона по Центральной Азии. Одновременно институт ведет активную исследовательскую работу по изучению политики стран постсоветского пространства, а также Турции и Китая.

Исследовательская деятельность CACI осуществляется совместно с Программой изучения Шелкового пути (Silk Road Studies Program) при Институте политики безопасности и развития (Стокгольм, Швеция). В частности, совместно публикуются такие издания, как CACI Analyst, China and Eurasia Forum Quarterly и Silk Road Paper.

По итогам встречи стороны подчеркнули, что тесное взаимодействие мозговых центров Узбекистана и США станет эффективным механизмом реализации общих целей и задач, отвечающих интересам двух сторон.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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