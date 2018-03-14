Узбекистан утвердил "дорожную" карту по вступлению в ВТО

14 марта 2018 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Процедура присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО) состоит из нескольких этапов и, как показывает опыт недавно присоединившихся стран, может занять несколько лет.

Как передают в среду узбекские СМИ, об этом по итогам встречи с представителями международных организаций в Ташкенте 13 марта сообщил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.

«Это так называемый переходный, подготовительный период, который Узбекистан максимально использует для анализа и оценки последствий членства в данной организации, просчета плюсов и возможных рисков, а также принятия других превентивных мер», - отметил Ходжаев.

По словам министра, во избежание негативных последствий на экономику от вступления Узбекистана в ВТО данный процесс планируется осуществлять на основе всесторонней оценки готовности к нему отдельных секторов экономики, различных групп отечественных товаропроизводителей и соответствия ему используемых механизмов государственного регулирования экономики.

В этой связи, по словам Ходжаева, запланированы мероприятия по повышению конкурентоспособности отечественных предприятий на основе обновления их технического и технологического потенциалов, а также активизация государственной поддержки научно-технических разработок и их внедрения в производство.

Встреча с представителями Азиатского банка развития, Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, делегация Европейского союза в Узбекистане, Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и других организаций была организована Министерством внешней торговли страны при поддержке Программы развития ООН. Она состоялась в рамках проработки вопросов вступления Узбекистана в ВТО и привлечения технического содействия.

Как сообщили в Министерстве внешней торговли, для обеспечения эффективной системной работы и регулярного мониторинга процесса Кабинетом министров утверждена «дорожная карта», в которую включены 34 мероприятия, направленные на подготовку документации для возобновления процесса вступления в ВТО и адаптации национального законодательства.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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