Таджикистан одобрил безвизовый режим с Узбекистаном

19 марта 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимных безвизовых поездках граждан.

Перед ратификацией документа первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди сообщил депутатам, что данный документ в Узбекистане прошел все внутригосударственные процедуры, пишет в понедельник информагентство Sputnik Таджикистан.

Сообщается, что таджикская сторона была проинформирована об этом по дипломатическим каналам. Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров поручил в ответ уведомить узбекскую сторону о прохождении документом внутригосударственных процедур в Таджикистане.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Таджикистана начнет действовать в Узбекистане с 16 марта.

Напомним, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан было подписано межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан сроком до 30 дней.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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