Президент Узбекистана утвердил соглашение с СНГ по обмену информацией в борьбе с терроризмом

27 марта 2018 07:45 (UTC+04:00)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение по обмену информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство юстиции РУз, передает Kabar.

Уполномоченными органами Узбекистана, ответственными за реализацию этого международного договора, определены Служба государственной безопасности, Министерство внутренних дел и департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана.

Мирзиеев поручил МИД направить в депозитарий уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора, и о компетентных органах, ответственных за его реализацию, уточнили в ведомстве.

Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств государств-участников СНГ 3 ноября 2017 года в Ташкенте.

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