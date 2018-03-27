Нужно предотвратить внешнюю поддержу терроризма в Афганистане - Шавкат Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - Задача достижения мира в Афганистане тесно связана с усилиями, направленными на борьбу с финансированием международного терроризма, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник.

«По нашему глубокому убеждению, крайне важно, чтобы все внешние силы безоговорочно поддержали афганское правительство в стремлении ликвидировать базы иностранных террористических организаций в Афганистане, предотвратили финансовую и материально-техническую поддержу терроризма без каких-либо различий», – сказал президент Узбекистана на открытии международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

По словам Шавката Мирзиеева, задача достижения мира в стране тесно связана с усилиями, направленными на борьбу с терроризмом и экстремизмом, которые «стали поистине беспрецедентной угрозой глобальной безопасности и развития».

Президент Узбекистана подчеркнул, что мировое сообщество не должно повторять ошибок прошлого и должно помнить об общей безопасности.

«Очевидно, что всем нам необходимо осознать, что мы боремся не просто за будущее Афганистана, а за нашу общую безопасность, за мир без терроризма, фанатизма и насилия», – подчеркнул лидер Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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