Узбекистан отменил пошлины на ввоз тракторов и грузовиков для перевозки сельхозпродукции

БАКУ /Trend/- Узбекистан отменил до первого января 2021 года пошлины и акцизы на ввоз тракторов и грузовиков для перевозки овощей и фруктов.

Указ президента страны Шавката Мирзиёева опубликован в среду в национальной базе законодательства республики.

Согласно документу, ввоз колесных тракторов для полуприцепов, тягачей с полной массой до 20 тонн, а также прицепов и полуприцепов освобожден от импортных пошлин и акцизов. В настоящий момент совокупный размер акцизов и пошлин на ввоз указанных видов транспортных средств в Узбекистан составляет до 70 процентов от их таможенной стоимости. Документ определяет меры по расширению производства, хранению, переработке и экспорту плодоовощной продукции.

"Освободить сроком до первого января 2021 года от уплаты таможенных платежей и сборов в Республиканский дорожный фонд ввозимые по импорту транспортные средства, специализированные на перевозке плодоовощной продукции", — говорится в тексте документа.

Мирзиеев также поручил создать в 2018 году плодоовощные кластеры и вовлечь в кластерную форму организации сельхозпроизводства с 2019 года все районы, специализирующиеся на выращивании плодоовощной продукции.

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