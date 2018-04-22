Узбекские железные дороги поддержат экспорт плодоовощной продукции

22 апреля 2018 17:21 (UTC+04:00)

В целях поддержки экспортного потенциала республики компания "Узбекистон темир йуллари" предоставляет скидки на перевозку железнодорожным транспортом свежей плодоовощной и переработанной продукции.

Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

При перевозке в экспортном сообщении свежей плодоовощной и переработанной продукции по территории Республики Узбекистан установлена скидка в размере 50 процентов.

Кроме того, при перевозке свежей плодоовощной и переработанной продукции в рефрижераторных секциях на расстояние от 200 километров и более до пограничных станций, установлена дополнительная скидка в размере 30 процентов.

При перевозке свежей плодоовощной продукции, картофеля и мяса птицы транзитом по территории Республики Казахстан установлена скидка в размере 50 процентов.

Предоставление данной скидки акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" осуществляет через унитарное предприятие "Узтемирйулэкспедиция".

При перевозке свежей плодоовощной продукции в рефрижераторных вагонах до станций российских железных дорог со стороны России установлена скидка в размере 50 процентов.

В пресс-службе отметили, что в целях создания благоприятных условий для предпринимателей в предоставлении подробной информации, в том числе о порядке оформления документов, "Узбекистон темир йуллари" организованы специальные отделы в составе региональных железнодорожных узлов.

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