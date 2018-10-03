Шавкат Мирзиёев ратифицировал сразу три международных договора

3 октября 2018 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал три закона о ратификации международных документов, передаёт в среду "UzDaily.uz".

В частности, глава Узбекистана подписал закон «О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)».

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.

Шавкат Мирзиёев также одобрил закон «О ратификации Поправки к Уставу Организации исламского сотрудничества (Абиджан, 10—11 июля 2017 года)».

Также подписан закон «О ратификации Устава и Правил процедуры Института стандартов и метрологии исламских стран (Стамбул, 7 ноября 1999 года с изменениями на 7 мая 2017 года)».

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