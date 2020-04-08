В Узбекистане увеличилось число летальных исходов от коронавируса

БАКУ/Trend/ - Минувшей ночью скончался 40-летний житель Чирчика Ташкентской области, у которого был диагностирован коронавирус, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Причиной смерти стала сердечная и легочная недостаточность.

Первый случай заражения COVID-19 в Узбекистане выявили 15 марта. По состоянию на утро 8 апреля, в стране насчитывается 534 инфицированных. Три пациента скончались, 30 излечились, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в США скончались трое граждан Узбекистана, у которых был диагностирован коронавирус.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 1,44 миллиона человек, более 83 тысяч из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 200 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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