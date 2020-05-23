Из Узбекистана в Таджикистан с начала года поступила гуманитарная помощь на 2,5 миллиона долларов

С января 2020 года Таджикистан получил от Узбекистана гуманитарную помощь на общую сумму 2,5 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

За четыре месяца этого года Таджикистану была оказана гуманитарная помощь из 43 стран стоимостью 7 миллионов 787 тысяч долларов, передает «Asia-Plus», опираясь на данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан.

Помощь из соседнего Узбекистана составляет почти треть от общего объема, поступившего в страну. В тройку главных доноров Таджикистана также вошли Китай (около 2 миллиона долларов) и Россия (865 тысяч долларов).

Ранее таджикские СМИ сообщили об обеспеченности всем необходимым для лечения больных Covid-19 и готовности к приему почти тысячи пациентов в Душанбе новым мобильным госпиталем, развернутым на столичном стадионе "Бофанда". Подчеркивается, что 144 вагона и все необходимое для мобильной больницы, в том числе кондиционеры, в Таджикистан направил Узбекистан.