Узбекистан временно приостановил экспорт фармацевтической продукции и вывоз ее физлицами

Узбекистан временно приостановил экспорт фармацевтической продукции, а также вывоз ее физическими лицами, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

При этом экспорт отдельных видов фармацевтической продукции будет осуществляться исключительно по решениям Специальной комиссии.

Порядок выдачи разрешений на вывоз фармацевтической продукции будет опубликован позднее.

Напомним, что ранее Агентство по защите прав потребителей рассказало, как намерено бороться с завышением цен на лекарства.

Кроме того, пациенты с коронавирусом, проходящие лечение на дому, будут получать бесплатные лекарства.