В Ташлакском районе Ферганской области намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов

БАКУ/Trend/ - 21 сентября 2020 года принято постановление № 572 от «О мерах по социально – экономическому развитию и сокращению бедности Ташлакского района Ферганской области в 2020-2022 годах», передает Trend со ссылкой на UZ DAILY.

Целью постановления является кардинальное улучшение условий жизни бедных семей в Ташлакском районе Ферганской области, создание для них достойных условий труда и обеспечение занятости, поддержка населения, желающего заниматься предпринимательской деятельностью, профессиональное обучение и переподготовка, удовлетворение потребностей, нуждающихся в жилье, а также реализация мер по развитию инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.

В постановлении, в целях повышения уровня занятости и снижения уровня безработицы населения района, развития предпринимательства, ускоренного развития отраслей промышленности, услуг и сельского хозяйства, строительства инженерно-коммуникационных сетей, в частности питьевой воды и канализации, улучшения состояния автомобильных дорог и внутренних улиц, а также строительства многоквартирных жилых домов, улучшения состояния учреждений социальной сферы, обеспечения их современным оборудованием, предусматриваются мероприятия по повышению квалификации специалистов и культуры оказания услуг и увеличению доли частного сектора в этой сфере, ускоренному развитию производства сельскохозяйственной продукции путем улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель и освоения земель, выходящих из оборота, созданию новых рабочих мест в направлении строительства и ремесленничества теплиц легкой конструкции на основе выделения субсидий бедным семьям.

В частности, намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов, развитие инженерно-коммуникационных сетей на 182,7 млрд. сумов и строительство, ремонт и оснащение объектов социальной сферы на 157,4 млрд. сумов.