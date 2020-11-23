В Узбекистане собираются контролировать вес всех чиновников

Министерство физической культуры и спорта Узбекистана анонсировало разработку системы по контролю за избыточным весом чиновников в онлайн-режиме, передает Trend со ссылкой на News-Asia. будет запущена 1 июля 2021 года.

В узбекистанской прессе сообщается, что сначала будут разработаны критерии оценки тучности чиновников, а уже после запустится система анализа и онлайн-мониторинга результатов на основе составленного рейтинга.

Также с 2021 года для государственных органов и организаций будут установлены специальные перерывы для занятий производственной гимнастикой в течение рабочего дня.