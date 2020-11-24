АО «Узбекнефтегаз» и «Газпромбанк» обсудили основные условия привлечения кредитных средств российского банка

Председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддин Абдуллаев в рамках визита в город Москву (РФ) провел переговоры с заместителем председателя правления «Газпромбанка» Алексеем Белоусом, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В рамках переговоров обсуждены основные условия привлечения кредитных средств российского банка в рамках финансирования второго этапа программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы, реализуемой в Республике Узбекистан.

При этом, рассматривались вопросы выделения опережающего финансирования АО «Газпромбанк» в размере 100,0 млн. долларов и долгосрочного кредита в размере 180,0 млн. долларов прорабатываемого совместно с синдикатом российских финансовых институтов.

Стороны определили основные условия привлечения кредитных средств от «Газпромбанка» для реализации геологоразведочных и буровых работ, а также программ по увеличению добычи углеводородов.

Необходимо отметить, АО «Газпромбанк» является многолетним и проверенным партнером АО «Узбекнефтегаз», который участвует в финансировании таких инвестиционных проектов как «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана ШГХК», «Расширение производственной мощности ШГХК», «Проведение ГРР на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработка месторождений «Урга, «Акчалакской» и «Чандырской группы» и другие.