В Узбекистане планируется реализовать проект по выращиванию промышленного каннабиса

Как сообщает информационная служба Сырдарьинского областного хокимията, между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и мальтийской компанией «Melabis» подписан меморандум о сотрудничестве по выращиванию каннабиса в медицинских целях, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Согласно меморандуму, в Сардобинском районе планируется реализовать проект по выращиванию промышленного каннабиса на 3 тысячах гектаров земельной площади.

В первый год намечено посадить каннабис на 500 гектарах, а в следующие три года расширить площадь выращивания этой культуры до 3 тысяч гектаров.

Климат Центральной Азии является наиболее благоприятным для выращивания каннабиса. Он потребляет в 10 раз меньше воды, чем хлопок. Самое главное, его выращивание предназначается только строго для медицинского использования.

Как отмечают специалисты, когда это растение обрабатывается в промышленных условиях и превращается в готовый продукт, содержание в нем тетрагидроканнабинола (THC) составляет всего 0,1-0,2 процента, что не позволяет использовать его для других целей и обеспечивает полное соответствие требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В реализацию данного проекта планируется вложить первоначальные инвестиции в размере 33 миллионов долларов США. Кроме того, потребуется также построить в Сырдарьинской области высокотехнологичный завод и соответствующие лаборатории по переработке сырья. А это, в свою очередь, гарантирует создание 100 новых рабочих мест.

Предусматривается, что готовая продукция после обработки будет в основном отправляться на экспорт.