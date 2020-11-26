На развитие сельской инфраструктуры Узбекистана предоставят $182 млн

Международная ассоциация развития Всемирного банка и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставили Узбекистану кредиты в размере 100 млн и 82 миллионов долларов соответственно на проект «Развитие сельской инфраструктуры», говорится в постановлении президента о реализации этого проекта, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Кредиты предоставлены сроком на 30 лет с пятилетним льготным периодом. Доля Узбекистана в реализации проекта составляет средства в размере 1,6 млн долларов.

Проект по развитию сельской инфраструктуры будет реализован в 21 отстающем по экономическому и социальному развитию районе Ферганской, Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской и Джизакской областей в течение пяти лет — с 2020 по 2024 годы.

Напомним, в июле Узбекистан и Всемирный банк подписали соглашение о финансировании проекта по модернизации сельского хозяйства на 500 млн долларов. Проект продлится до 2026 года, его общая стоимость — 659,3 млн долларов. В результате ожидается цифровизация агроотрасли и переход к более эффективному использованию земельно-водных ресурсов.