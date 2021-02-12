Представитель Узбекистана впервые вошел в состав Исполнительного совета Таможенной конвенции о международной перевозке грузов

Сегодня в Женеве (Швейцария) в онлайн-режиме состоялись выборы в Исполнительный совет Таможенной конвенции о международной перевозке грузов (ИСМДП) с применением книжки МДП от 1975 года (Конвенция МДП), сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации постоянного представительства Узбекистана при Отделении ООН в Женеве, в выборах приняли участие 57 голосующих государств-членов Конвенции МДП, которым предстояло избрать 9 членов Исполнительного совета из 11 кандидатов.

Напомним, что сегодня участниками Конвенции МДП являются 77 государств, секретариатом Конвенции служит Европейская экономическая комиссия ООН в Женеве.

В состав ИСМДП была выдвинута кандидатура начальника Главного управления Государственного таможенного комитета Рустама Кабулова.

По итогам голосования представитель Узбекистана впервые был избран в состав данного авторитетного органа ООН в сфере транспортно-таможенного администрирования на 2021-2022 годы.

Таким образом, отныне Узбекистан, будучи членом ИСМДП, будет принимать непосредственное участие в процессе формирования повестки дня и мониторинге применения Конвенции МДП, включая функционирования системы гарантий, а также контроля за работой по печатанию и распространением в централизованном порядке книжек МДП.