В области Узбекистана построят высоковольтную подстанцию с цифровой системой управления
В Джизакской области при поддержке Азиатского банка развития (АБР) планируется построить подстанцию 220 кВ «Зафарабад» с современной цифровой системой управления. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
Со стороны Азиатского банка развития одобрена тендерная документация, разработанная совместно с проектным институтом АО «Узэнергоинжиниринг», и дано согласия объявлять международный тендер по определению генерального подрядчика.
Международный тендерный конкурс на строительство новой цифровой подстанции «Зафарабад» при условиях «под ключ», на основании требований Азиатского банка развития, в ближайшее время будет объявлено на сайте АО «Национальные электрические сети Узбекистана».
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