В области Узбекистана построят высоковольтную подстанцию с цифровой системой управления

В Джизакской области при поддержке Азиатского банка развития (АБР) планируется построить подстанцию 220 кВ «Зафарабад» с современной цифровой системой управления. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Со стороны Азиатского банка развития одобрена тендерная документация, разработанная совместно с проектным институтом АО «Узэнергоинжиниринг», и дано согласия объявлять международный тендер по определению генерального подрядчика.

Международный тендерный конкурс на строительство новой цифровой подстанции «Зафарабад» при условиях «под ключ», на основании требований Азиатского банка развития, в ближайшее время будет объявлено на сайте АО «Национальные электрические сети Узбекистана».