В Узбекистане с 18 апреля усиливаются карантинные ограничения, сообщили на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

При выявлении заболевания в детских садах и школах их деятельность должна быть немедленно приостановлена, а учреждение отправлено на двухнедельный карантин. Все это время они будут работать онлайн.

В крупных торговых центрах и на рынках, в магазинах будут строго контролировать соблюдение правил карантина, ношение масок и дезинфекцию рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции. В случае несоблюдения правил, торговые точки будут закрыты.

В течение месяца Рамадан будет необходимо совершать молитву "Таравих" на открытом воздухе. Все присутствующие должны быть в масках и на дистанции друг от друга.

По возможности необходимо проводить ифтары в кругу семьи или с участием не более 100 человек.

Количество мест в автобусах будет ограничено до 50% от их вместимости. В свою очередь количество автобусов будет увеличено.

Также количество людей в кафе, ресторанах и других подобных заведениях не должно превышать 50% от общего количества мест. При этом в заведении не должно находиться более 100 человек единовременно

С 1 мая будут введены ограничения на проведение концертов и представлений в закрытых помещениях.