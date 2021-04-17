Узбекистан может до конца года начать производство собственной вакцины от COVID-19

Узбекистан может до конца года начать производство собственной вакцины от коронавируса. Об этом заявил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

По данным Мининноваций, две вакцины против коронавируса, разработанные Центром передовых технологий при Министерстве инновационного развития и Центром геномики и биоинформатики Академии наук, включены в список вакцин-кандидатов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Центр передовых технологий разработал рекомбинантную вакцину на основе S-белка коронавируса. В свою очередь, Центр геномики и биоинформатики разработал ДНК-вакцину на основе spike-белков 3 участков SARS-Cov-2.

В настоящее время вакцины проходят доклинические испытания.