На Мубарекском газоперерабатывающем заводе полностью отремонтирована установка по очистке газа от соединений серы

Совместно со специалистами департамента по добыче углеводородов АО «Узбекнефтегаз» и Мубарекского газоперерабатывающего завода были досрочно остановлены и проведены ремонтные работы 19-й установки очистки природного газа от соединений серы №14-го цеха завода для проведения предупредительного планового полного ремонта, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Эта установка была запущена в 1994 году и ее основной функцией является очистка природного газа от высоких содержаний соединений серы и углекислого газа. Он рассчитан на приём 2,0 млрд кубометров высокосернистого попутного газа в год.

В связи с оптимизацией режимов работы газоперерабатывающих установок завода в период приостановки работ по ремонту данной установки было предотвращено ежедневное сокращение общего объёма газа, передаваемого в процесс переработки, на 4,0 млн кубометров.

В результате проведения качественных ремонтных работ на установке будет достигнуто обеспечение его стабильной, надёжной работы в осенне-зимний период и выполнения указателей намеченного плана.

Для справки: Мубарекский газоперерабатывающий завод расположен на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области и был введён в эксплуатацию в 1973 году.