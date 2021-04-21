Нидерландская Stone City Energy построит ТЭС в Узбекистане за $1,2 млрд

В Сурхандарьинской области начнется строительство теплоэлектростанции мощностью 1560 МВт. Инвестором выступит нидерландская компания Stone City Energy, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Должностные лица Минэнерго Узбекистана и Stone City Energy (Голландия) подписали Инвестиционное соглашение по строительству новой теплоэлектростанции (ТЭС) в Сурхандарьинской области.

На проект по сооружению ТЭС в Сурхандарье инвестор направит $1,2 млрд.

Отмечается, что за счет использования новейших технологий новая ТЭС сэкономит 1,1 млрд куб. м природного газа. КПД станции составит 63%.

В рамках проекта будут внедрены новейшие технологии, в том числе современные парогазовые установки класса HL (производства компании «Siemens Energy»).

При строительстве объекта будет создано более 2000 рабочих мест. А после ввода станции в эксплуатацию здесь будет трудоустроено порядка 150 специалистов. Инвестор будет управлять им в течение 25 лет.

Сообщается, что для строительства ТЭС в Ангорском районе Сурхандарьи выделено 150 га земли. Запуск проекта намечен на конец 2024 года.