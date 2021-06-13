В Узбекистане запустят чартерные рейсы в Грецию

Узбекская делегация с представителями Министерства туризма и спорта с рабочим визитом побывала в Афинах (Греция). В рамках которой состоялась встреча с министром туризма Греции Харисом Теоксарисом и его заместителем Софией Захараки. Об этом cообщает Министерство туризма и спорта, передает Trend со ссылкой на Repost.uz.

В ходе встречи, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере туризма и налаживания чартерных рейсов между двумя странами.

Вместе с тем, в рамках сотрудничества в области образования организован диалог в вопросах взаимного обмена опытом, специалистами и литературой с Международным университетом туризма «Шелковый путь» в Самарканде. В Греческом культурном центре озвучены предложения об организации на безвозмездной основе языковых курсов для греческой диаспоры в Узбекистане.

В частности, принято решение сотрудничать в изучении и применении греческого опыта по проведению различных спортивных мероприятий, в частности, соревнований по ралли.

Кроме этого, провелись переговоры по вопросам сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Греции, Ассоциацией туристических агентств, Греко-Евразийским деловым советом, Гостиничным советом Греции, авиакомпанией «Aegean Airlines» и организацией «KAD 12 Sports Tips».