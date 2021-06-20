В Узбекистане выявлены еще 415 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 19 июня 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 106025 (+415), передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Случаи новых заболеваний: 6 в Республике Каракалпакстан, 9 в Андижанской области, 18 человек в Бухарской области, 16 в Джизакской области, 9 человек в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 5 человек в Наманганской области, 35 человек в Самаркандской области, 2 человека в Сырдарьинской области, 74 человека в Сурхандарьинской области, 14 человек в Ферганской области, 11 человек в Хорезмской области, 30 человек в Ташкентской области, В Ташкенте выявлено 182 человека.

В Ташкенте вылечен 151 пациент, общее количество вылеченных составило 101692 (+381), показатель выздоровления - 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 3615 пациентов.