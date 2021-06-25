Узбекистан усиливает карантинные ограничения

В Узбекистане будут усилены существующие карантинные ограничения и введены дополнительные карантинные ограничения, передает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане с 28 июня по 12 июля вводятся ограничения на въезд в Ташкент из соседних регионов на автотранспорте (легковых автомобилях и автобусах) при отсутствии острой необходимости.

Также все развлекательные заведения по всему Узбекистану (рестораны, ночные клубы, караоке, бильярдные и компьютерные залы, точки общественного питания) будут работать по расписанию с 8:00 до 20:00.

Кроме того, Минздрав отмечает, что количество посетителей в этих заведениях не должно превышать 50 процентов от вместимости.

Данная ограничительная мера не распространяется на следующие категории лиц:

- зарегистрированы или постоянно проживают на территории Ташкента;

- иностранцы, проживающие (зарегистрированные) в Ташкенте;

- лица, проходящие медицинские процедуры;

- лица, постоянно работающие в Ташкенте (при наличии документа, подтверждающего место работы);

- вылет за границу через Ташкентский международный аэропорт по билету;

- туристы и сопровождающие их граждане;

- перевозка грузов (сельхозтехника, стройматериалы, почтовые отправления Почты Узбекистана);

- сотрудники системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы.

Кроме того, Комиссия объявила о начале добровольной вакцинации всех слоев населения Ташкента старше 18 лет от коронавирусной инфекции за счет средств государственного бюджета.