Золотовалютные резервы Узбекистана снизились почти на $1,4 млрд

Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 июля составил 34,14 млрд долларов, снизившись за месяц на 1,37 млрд долларов, следует из данных Центрального банка, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz".

Золотовалютные резервы страны сократились после рекордного показателя в начале июня (35,5 млрд долларов).

За прошлый месяц золота в резервах стало больше на 0,2 млн тройских унций (около 6,2 тонн), но её стоимость снизилась на 1,2 млрд долларов, поскольку этот драгметалл резко подешевел в июне. В частности, если 31 мая цена на золото составляла 1905,7 доллара, то на 30 июня она подешевела на 7,2% — до 1767,6 долларов.

Резервы в иностранной валюте тоже сократились на 141,9 млн долларов.

По данным «Ведомостей», как и в 2020 году тренды в котировках золота определяет инвестиционный спрос на него — в частности, наибольшее влияние оказывают инвесторы в США. Поэтому успешное восстановление экономики США и особенно ожидаемый рост занятости в этой стране, на которые указала Федеральная резервная система по итогам своего заседания 16 июня, ознаменовали снижение рисков и, следовательно, сокращение спроса на защитные активы. Кроме того, золото дешевеет на опасениях о том, что ФРС начнёт ужесточать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось.