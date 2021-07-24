Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили дальнейшее расширение стратегического партнерства

Президент Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Сообщается, что лидер Туркменистана поздравил главу Узбекистана с днем рождения, выразив искренние пожелания мира и процветания братскому народу Узбекистана.

Также, с удовлетворением отмечено динамичное развитие многопланового сотрудничества между странами, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, была достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной Межправительственной комиссии.

Президенты отдельно остановились на вопросах подготовки Консультативной встречи глав государств региона Центральной Азии, которая состоится 6 августа этого года в национальной туристической зоне «Аваза». Состоялся обмен мнениями по повестке дня и программе проведения предстоящего мероприятия.

Президент Туркменистана также искренне поздравил лидера Узбекистана с успешным проведением Международной конференции высокого уровня по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии в Ташкенте. Подчеркнуто, что плодотворные итоги этого форума послужат хорошей основой для продвижения проектов практического взаимодействия в обширном регионе.