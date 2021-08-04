Узбекистан и Туркменистан договорились о разработке дорожной карты для углубления промышленного сотрудничества

Узбекистан и Туркменистан договорились разработать и утвердить дорожную карту по углублению промышленного сотрудничества с указанием конкретных проектов и партнеров из обеих стран, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Заместитель Премьер-министра − министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков, находясь в Туркменистане в рамках визита правительственной делегации Узбекистана, провел встречу с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Чары Гылыджовым.

В ходе состоявшегося конструктивного диалога стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями о перспективах его расширения.

Отмечалось, что взаимодействие Узбекистана и Туркменистана благодаря усилиям Глав двух государств было выведено на уровень стратегического партнерства и в настоящее время динамично развивается несмотря на пандемию и спад мировой экономики, вызванный введенными карантинными ограничениями.

Были рассмотрены перспективные направления углубления экономического партнерства. Отмечено, что в течение последних 3 лет объем взаимной торговли увеличился в 3 раза, а в период с января по июнь текущего года рост товарооборота составил 9 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Озвучена взаимная готовность к реализации совместных практических мер по интенсификации взаимной торговли.

Отдельное внимание было уделено перспективам развития промышленной кооперации. Достигнута договоренность о проработке совместных проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, организации производства готовой текстильной, кожевенно-обувной и фармацевтической продукции, бытовой и сельскохозяйственной техники. В данном контексте стороны также договорились разработать и утвердить «Дорожную карту» по углублению промышленной кооперации с указанием конкретных проектов и партнеров с обеих стран.

Помимо этого, в ходе встречи были затронуты вопросы укрепления межрегионального сотрудничества, в частности, между Бухарской областью и Лебапским велаятом, а также Хорезмской областью и Дашогузским велаятом. Обсуждены перспективы проведения совместных мероприятий с организацией двусторонних переговоров между предприятиями регионов двух стран.

По результатам встречи была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по проработке и согласованию вопросов увеличения объемов взаимной торговли.