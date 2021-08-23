Предприятия Узбекистана произвели мебельную продукцию на сумму свыше $100 млн.

Узбекистан 23 августа 2021 17:13 (UTC+04:00)
Предприятия Узбекистана произвели мебельную продукцию на сумму свыше $100 млн.

5779 предприятий мебельной промышленности Узбекистана с января по июнь 2021 года произвели мебельной продукцию на сумму 1,1 триллиона сумов (103 миллиона долларов), сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По данным комитета, показатель физического объема сети по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил один процент.

В частности, в январе 2021 года предприятия Узбекистана произвели мебели на 109,5 млрд сумов (10,3 млн долларов США), за 2 мес.2021 г. - 225 млрд сумов (21 млн долларов США), за 3 мес.2021 г. - 473,2 млрд сумов (44,5 млн долларов США), за 4 мес.2021 г. - 689,6 млрд сумов (65 млн долларов США), а за 5 месяцев 2021 года - 823,4 млрд сумов (77 млн ​​долларов США).

Сообщается, что наибольшая доля в общем объеме произведенной мебельной продукции в общегосударственном масштабе пришлась на г. Ташкент - 25,7 процента (1331 предприятие мебельной промышленности), Андижанскую область - 10,6 процента (567), Ташкентскую область - 9,4. процентов (657).

В июне комитет сообщил, что импорт мебельной продукции в Узбекистан с января по апрель 2021 года снизился на 5,6 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что Узбекистан импортировал мебельную продукцию из 46 стран на сумму 25,7 миллиона долларов.

Согласно информации, за 4 мес.2021 года наибольший объем мебельной продукции был импортирован Узбекистаном из Южной Кореи в размере 7,8 миллиона долларов, за ней следуют Китай - 6,9 миллиона долларов, Россия - 2,7 миллиона долларов.

При этом Украина за 4 мес.2021 г. экспортировала мебельной продукции в Узбекистан на 1,1 миллиона долларов, Казахстан - 570 500 долларов, Беларусь - 564 100 долларов, Италия - 513 100 долларов, Польша - 308 300 долларов, Литва - 250 800 долларов, Германия - 170 900 долларов и Сингапур - 126 тысяч долларов.

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