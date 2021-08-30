Узбекистан готов помочь Германии в эвакуации граждан Афганистана

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасем, прибывшим с визитом в Ташкент 30 августа, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

На встрече обсуждались повестка дня и график предстоящих совместных мероприятий.

Маас выразил благодарность узбекской стороне за помощь в организации эвакуации немецких и других иностранных граждан из Афганистана.

«Стороны выразили готовность продолжить тесное сотрудничество на афганском направлении», - говорится в сообщении.

По сообщению посольства Германии в Ташкенте, «немецкая и узбекская стороны обсудили внешнеполитическую ситуацию, в частности Афганистан, и международное сотрудничество в кризисных ситуациях».

Маас сообщил в Твиттере, что на встрече обсуждались способы эвакуации граждан Германии и афганского персонала по воздуху и суше. «Узбекистан готов к дальнейшему сотрудничеству. Детали сейчас согласовываются », - сказал он.

Более того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Узбекистан готов открыть границы для афганцев, бегущих от талибов.

Маас отметил, что правительство Германии выявило десятки тысяч афганцев, в том числе граждан Германии, которых необходимо эвакуировать. Среди них: местные сотрудники, а также правозащитники и журналисты.

«Узбекистан готов помочь нам с этими группами людей», - сказал Маас.

Он добавил, что правительство в Берлине заинтересовано только в транзите эвакуированных из Афганистана в Германию через Узбекистан.

По словам главы МИД Германии, граничащие с Афганистаном страны хотят провести встречу, чтобы согласовать свои действия. Планируется участие Таджикистана, Пакистана, Туркменистана, Ирана и Узбекистана.

26 августа Минобороны Германии завершило эвакуацию из Афганистана. Ташкентский аэропорт использовался как промежуточный пункт на маршруте, где эвакуированные переселялись с военно-транспортных самолетов на пассажирские лайнеры. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, прибывшая в Ташкент по окончании эвакуации, поблагодарила Узбекистан за поддержку в очень напряженной ситуации.

Всего германские вооруженные силы эвакуировали из Афганистана более 5300 человек, в том числе граждан не менее 45 стран, совершив 37 рейсов.