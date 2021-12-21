В Евразийском банке развития назвали портфель перспективных проектов в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам исследования Евразийского банка развития (ЕАБР) "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии", Узбекистан является лидером по количеству проектов, реализуемых многосторонними банками развития (МБР) в водно-энергетическом комплексе Центральной Азии. Об этом сообщил Trend руководитель Центра отраслевого анализа ЕАБР Арман Ахунбаев.

По его словам, сотрудничество Узбекистана с многосторонними банками развития усилилось после объявления властями страны курса политической и экономической открытости.

С финансовой поддержкой таких банков реализуется порядка 26 проектов на сумму 4,7 миллиарда долларов, что составляет 46,3 процента от общего объема финансирования многосторонними банками развития водно-энергетического комплекса Центральной Азии, оцениваемого в 10,2 миллиарда долларов. 20 из 26 реализуемых проектов были инициированы с 2017 года. Большинство проектов направлено на развитие энергетического сектора Узбекистана. Реализуются также проекты в сфере водоснабжения и водообеспечения, сказал Ахунбаев.

По словам главы центра, при поддержке многосторонних банков развития в Узбекистане реализуется шесть крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов, что составляет 90 процентов от всех проектов, связанных с водными ресурсами Центральной Азии.

"В структуре перспективных инвестиционных проектов в энергетическом секторе Центральной Азии, определенных на основе госпрограмм, наибольшая доля также приходится на Узбекистан. Совокупный объем перспективных проектов в Узбекистане оценивается в 22 миллиарда долларов", – сказал Ахунбаев.

По его словам, наибольшая доля из данных инвестиций (11 миллиардов долларов) приходится на строительство АЭС в Узбекистане.

Кроме того, планируется реализация проектов по строительству тепловых электростанций (ТЭС) на сумму 6,9 миллиарда долларов и гидроэлектростанций (ГЭС) на сумму 2,6 миллиарда долларов, отметил глава центра.

По его словам, развитие проектов в сфере ВИЭ находится на начальном этапе.

Запланировано строительство двух крупных солнечных электростанций суммарной стоимостью 200 миллионов долларов и одной крупной ветряной электростанции стоимостью 600 миллионов долларов, сказал Ахунбаев.

Глава центра добавил, что в водном сегменте потребности Узбекистана оцениваются на основе госпрограмм в 2,3 миллиарда долларов на период 2021-2030 годов.

"Узбекистан планирует строительство и реконструкцию каналов ирригационных систем и гидротехнических сооружений, мелиоративных объектов. В качестве цели поставлено внедрение системы капельного орошения и других водосберегающих технологий. Планируется реконструкция насосных станций. Реализуется программа по установке энергосберегающего оборудования на насосных станциях", - сказал Ахунбаев.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)