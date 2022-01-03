Узбекистан и Афганистан подписали контракт на поставку электроэнергии на 100 миллионов долларов

Узбекистан и Афганистан подписали контракт на поставку электроэнергии в 2022 году на 100 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

По данным государственной афганской энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat, контракт был подписан после двухдневных переговоров с представителями Национальных электрических сетей Узбекистана.

Узбекистан в рамках документа поставит в этом году в Афганистан 2 миллиарда кВт/ч электроэнергии на 100 миллионов долларов. Стороны также обсудили проект строительства линии электропередач "Сурхан – Пули-Хумри". Афганская сторона выразила заинтересованность в его активизации и заявила, что готова обеспечить его безопасную реализацию.