KPMG И Узбекское АО обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В рамках международной выставки «Дубай - EXPО 2020» (ОАЭ), АО «Тепловые электрические станции» и аудиторская компания KPMG провели переговоры по реализации перспективных проектов, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

Председатель правления АО «Тепловые электрические станции» (АО «ТЭС») Фарход Абдурахманов и руководитель компании KPMG по странам СНГ Василий Савин обсудили вопросы ускорения процесса трансформации государственных закупок в АО «ТЭС» и обеспечения перехода на международные стандарты финансовой отчетности.

Основной целью проводимой в этом направлении работы является получение международных кредитных рейтингов и внедрение крупных инвестиционных проектов путем повышения финансовой привлекательности общества.

Следует отметить, что до настоящего времени KPMG представило итоговое аудиторское заключение по проведению аудита системы закупок

в акционерном обеществе и его предприятий на основе анализа “форензик”, по итогам был разработан совместный план мероприятий по его эффективной реализации.

В этой связи с компанией KPMG завершена оценка активов общества на основе международных стандартов по реальной стоимости.

Сейчас, совместно с KPMG ведется работа по разработке краткосрочной и долгосрочной стратегии развития и финансовой модели за счет развития корпоративного управления общества по следующим направлениям:

-Поддержка стратегического планирования;

-Поддержка внедрения финансовой отчетности в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности);

-Поддержка усиления функции соответствия;

-Совершенствование системы раскрытия информации;

- Улучшение процесса обучения и оценки;

-Реализация принципов гендерного равенства и разработка детальных рекомендаций по основным направлениям гендерной деятельности.