Между Узбекистаном и Вьетнамом будет налажено прямое авиасообщение (ФОТО)

10 июня заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Абдусамат Муминов провел встречу с представителями делегации во главе с Чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама (штаб-квартира находится в Москве) Данг Мин Кхой, передает Trend со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием торгово-экономических связей между нашими странами, выводом на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма.

В частности, были подробно обсуждены вопросы, связанные с возобновлением прямых авиасообщений между столицами двух государств в целях развития туризма, увеличения объемов пассажирских и грузовых перевозок между нашими странами.

В ходе встречи стороны договорились в ближайшее время подробно обсудить вопрос, связанный с организацией регулярных рейсов по маршруту Ханой-Ташкент – Ханой, установив прямое сотрудничество авиакомпании “Vietnam Airlines” между АО ”Uzbekistan airways" и АО “Uzbekistan airports”.