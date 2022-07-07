Сотрудничество между Узбекистаном и ЕС вышло на новый уровень

БАКУ /Trend/- 6 июля текущего года в г.Брюсселе состоялась церемония парафирования Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом, передает Trend со сслыкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В мероприятии приняли участие с узбекской стороны – заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков, а с европейской стороны – глава Кабинета Верховного представителя ЕС Педро Серрано.

Новое соглашение призвано заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС от 1996 года и вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

Действующее Соглашение в основном содержит положения о политическом диалоге, сотрудничестве в сферах демократии, прав человека, продвижения культурных связей, финансово-технического сотрудничества, инвестиций, торговли товарами и услугами, а также защиты интеллектуальной собственности.

СРПС охватывает более широкий спектр вопросов. В их числе положения, связанные с торговлей и сопутствующими вопросами, включая таможенное администрирование, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, конкуренцию, урегулирование споров и другие области. Кроме того, был значительно расширен спектр взаимодействия в сферах инвестиционного сотрудничества, торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственности за счет включения основополагающих правил Всемирной торговой организации.

Также СРПС включает в себя такие новые сферы, как вопросы внешней политики, безопасности, предотвращения конфликтов и управления кризисами, защиты персональных данных, предоставления убежища и управления границами, борьбы с нелегальной миграцией, организованной преступностью и коррупцией, противодействия терроризму.

Следует отметить, что данное Соглашение больше не является рамочным, а создает полноценный механизм всестороннего взаимодействия между Узбекистаном и ЕС, в т.ч. в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Переговоры по проекту СРПС были начаты в феврале 2019 года и завершены в конце июня 2022 года. За этот период было проведено 10 раундов переговоров и более 150 встреч – как на уровне экспертов, главных переговорщиков, так и членов правительства.

Несомненно, СРПС будет способствовать дальнейшей интеграции Узбекистана в многостороннюю торговую систему, укреплению механизмов рыночной экономики, повышению доверия и интереса к стране иностранных инвесторов и деловых кругов, а также откроет узбекским производителям новые возможности для торгового сотрудничества с партнерами из стран ЕС.

В ходе церемонии стороны отметили взаимную готовность к совместной работе по завершению необходимых юридических процедур для подписания СРПС и его вступления в силу, а после этого – по обеспечению его полноценной и качественной практической реализации.