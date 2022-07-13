В Бухаре состоялся первый Узбекско-Туркменский межрегиональный форум

БАКУ /Trend/ - В преддверии визита Президента Туркменистана в Республику Узбекистан в г.Бухаре состоялся первый Узбекско-Туркменский межрегиональный форум, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

На мероприятии делегации двух стран возглавили с узбекской стороны – заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а с туркменской стороны – заместитель Председателя Кабинета Министров Батыр Атдаев. В составе делегаций присутствовали руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, торгово-промышленных палат, руководители местных администраций и представители деловых кругов различных регионов двух стран.

Обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, главы делегаций отметили растущую динамику партнёрства Узбекистана и Туркменистана, отличающуюся глубиной и интенсивностью. Вместе с тем, внимание участников было обращено на наличие незадействованных резервов в широком спектре двустороннего сотрудничества.

Подчеркнув в данном ключе важность укрепления межрегиональных связей и выработки совместных прорывных инициатив, стороны выразили готовность к реализации совместных практических мер по продвижению в данном направлении. Будет налажена организация регулярных взаимных визитов руководителей и бизнес-миссий регионов двух стран. Кроме того, было озвучено, что между регионами будут созданы постоянно действующие рабочие группы, задачей которых будет выработка новых направлений сотрудничества, разработка и согласование перспективных проектов, взаимодействие в целях решения всех вопросов, связанных с их реализацией.

Участники форума акцентировали внимание на наиболее перспективных в части инвестиционного, промышленного и торгового сотрудничества направлениях: сельское хозяйство, автомобилестроение, химическая, текстильная, кожевенно-обувная и электротехническая отрасли.

В контексте развития межрегиональных связей особо подчеркивалась важность ускоренного запуска зон приграничной торговли, открытия торговых домов и реализации совместных проектов, нацеленных на создание высокотехнологичных производств.

В завершение выступлений главы делегаций выразили приверженность активному взаимодействию для укрепления прямых контактов регионов Узбекистана и Туркменистана, реализации совместных проектов и поиску новых точек роста межрегионального сотрудничества.

В ходе Форума также выступили главы торгово-промышленных палат, руководители регионов и профильных ведомств двух стран. Были презентованы потенциал и перспективы расширения инвестиционного сотрудничества, а также конкретные предложения в части организации промышленной кооперации между предпринимателями регионов двух стран.

Кроме того, на полях мероприятия состоялись адресные встречи участников в формате «B2G» и «B2B», а также церемония подписания двусторонних документов. По итогам Форума были подписаны инвестиционные и торговые соглашения на общую сумму 451 миллиона долларов.